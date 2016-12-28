أخبار عاجلة

فيديو| سلفي لمظهر شاهين: «شفتك ماسك إيد واحدة عمال تعفص فيها» -
مدير أمن البحيرة ينهي خصومة ثأرية بين عائلتين في كفر الدوار -
ترامب: إذا ساعدتنا الصين في قضيتنا مع كوريا الشمالية فسيكون ذلك عظيما -
بالصور.. استعدادات مكثفة لتأمين مباراة الأهلي وأسوان الأحد المقبل -
فيديو| عصام الإسلامبولي: مجلس الدولة سيعترض على قانون حالة الطوارئ -
فيديو| رئيس بنك مصر: «المركزي» أطلق يد البنوك في تحديد سعر العملة -
بالفيديو.. مظهر شاهين ينفعل على الهواء ويخلع «عمته» لشيخ سلفي -
فيديو| رئيس بنك مصر: حجم الودائع في البنوك وصل 2 تريليون و700 مليار جنيه -
توقف حركة الصيد بإدكو وغلق بوغاز رشيد في البحيرة -
صور| مصاب في تفجير «المرقسية» يروي شهادته عن «لحظات الموت» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الإمارات العربية

حاكم رأس الخيمة يوجّه بالعفو عن 6 نزلاء

Google+ Print
حاكم رأس الخيمة يوجّه بالعفو عن 6 نزلاء حاكم رأس الخيمة يوجّه بالعفو عن 6 نزلاء

بتوجيهات من صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى للاتحاد حاكم رأس الخيمة وبمناسبة أسبوع النزيل الخليجي الموحد، أعلن اللواء علي بن علوان النعيمي قائد عام شرطة رأس الخيمة خلال حضوره احتفالية المؤسسة العقابية والإصلاحية بشرطة رأس الخيمة عن الإفراج عن 6 نزلاء، كان ذلك بحضور ذويهم الذين اعتلت الفرحة وجوههم وغمرتهم السعادة بعد سماعهم لهذا الخبر الذي أثلج صدورهم وأبنائهم داعين المولى عز وجل أن يديم نعمة الأمن والأمان على الدولة وأن يحفظ قيادتها الرشيدة.

دور إيجابي

وضمن فعاليات أسبوع النزيل الخليجي الموحد «الخامس» لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والذي يقام تحت شعار (معاً لتحقيق الإصلاح)، شهد قائد عام شرطة رأس الخيمة، صباح أمس البرنامج الاحتفالي للمؤسسة العقابية والإصلاحية بشرطة رأس الخيمة وبحضور العميد حمد الظاهري نائب مدير المؤسسات العقابية والإصلاحية بوزارة الداخلية وسالم النار عضو المجلس الوطني الاتحادي ووفود دول مجلس التعاون الخليجي المشاركة في أسبوع النزيل الخليجي الموحد 2016، ومديري الدوائر والجهات الحكومية والمحلية بالإمارة.

وأكد القائد العام لشرطة رأس الخيمة حرص شرطة رأس الخيمة ضمن استراتيجية وزارة الداخلية على الاهتمام الكبير بالنزلاء، من خلال استحداث العديد من الخدمات والفعاليات لدعم الصورة الإيجابية لدور المؤسسات العقابية والإصلاحية في إعادة تأهيل وإصلاح النزلاء، ولتقدم للمجتمع صوراً متنوعة من مختلف الأنشطة المقدمة للنزيل التي تهدف إلى مد يد العون له والمساهمة في تحفيزه على إعادة الثقة بنفسه.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية