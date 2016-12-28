حاكم رأس الخيمة يوجّه بالعفو عن 6 نزلاء

بتوجيهات من صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى للاتحاد حاكم رأس الخيمة وبمناسبة أسبوع النزيل الخليجي الموحد، أعلن اللواء علي بن علوان النعيمي قائد عام شرطة رأس الخيمة خلال حضوره احتفالية المؤسسة العقابية والإصلاحية بشرطة رأس الخيمة عن الإفراج عن 6 نزلاء، كان ذلك بحضور ذويهم الذين اعتلت الفرحة وجوههم وغمرتهم السعادة بعد سماعهم لهذا الخبر الذي أثلج صدورهم وأبنائهم داعين المولى عز وجل أن يديم نعمة الأمن والأمان على الدولة وأن يحفظ قيادتها الرشيدة.

دور إيجابي

وضمن فعاليات أسبوع النزيل الخليجي الموحد «الخامس» لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والذي يقام تحت شعار (معاً لتحقيق الإصلاح)، شهد قائد عام شرطة رأس الخيمة، صباح أمس البرنامج الاحتفالي للمؤسسة العقابية والإصلاحية بشرطة رأس الخيمة وبحضور العميد حمد الظاهري نائب مدير المؤسسات العقابية والإصلاحية بوزارة الداخلية وسالم النار عضو المجلس الوطني الاتحادي ووفود دول مجلس التعاون الخليجي المشاركة في أسبوع النزيل الخليجي الموحد 2016، ومديري الدوائر والجهات الحكومية والمحلية بالإمارة.

وأكد القائد العام لشرطة رأس الخيمة حرص شرطة رأس الخيمة ضمن استراتيجية وزارة الداخلية على الاهتمام الكبير بالنزلاء، من خلال استحداث العديد من الخدمات والفعاليات لدعم الصورة الإيجابية لدور المؤسسات العقابية والإصلاحية في إعادة تأهيل وإصلاح النزلاء، ولتقدم للمجتمع صوراً متنوعة من مختلف الأنشطة المقدمة للنزيل التي تهدف إلى مد يد العون له والمساهمة في تحفيزه على إعادة الثقة بنفسه.