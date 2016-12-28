محمد بن زايد: خططنا وبرامجنا التنموية تتمحور حول الإنسان ورفاهيته

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، خلال حديثه مع وفد هيئة أبوظبي للإسكان، أن الاستقرار الأسري والاجتماعي لأبناء الوطن أحد الأولويات الثابتة في الرؤية التنموية لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله.

ولذا فإن الخطط والبرامج والسياسات التنموية تتمحور حول الإنسان الإماراتي ورفاهيته وتقدمه وتحسين نوعية حياته، وخاصة في مجال الإسكان، إيماناً من القيادة الحكيمة بأن ذلك يعد ركيزة أساسية تدعم استقرار الأسر وتماسكها، وتمكنها من الإسهام بفاعلية في نهضة الوطن وتقدمه.

جاء ذلك خلال استقبال سموه في قصر البحر وفداً من هيئة أبوظبي للإسكان برئاسة سيف بدر القبيسي مدير عام الهيئة.

وشدد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، على أهمية مواصلة طرح الأفكار والمبادرات، سواء التي تتصل بأحدث المفاهيم والمواصفات في بناء المجمعات السكنية العصرية المبتكرة والمستدامة، والتي تراعي الاحتياجات والعادات المعيشية للأسر المواطنة، أو تلك التي من شأنها تسريع إجراءات إنجاز متطلبات الإسكان للمواطنين، ومواكبة آليات العمل في هذا القطاع، والتطورات المتلاحقة التي تشهدها مسيرة الخير والنماء، والتي يعيشها وطننا العزيز.

من جانبهم، أعرب وفد هيئة أبوظبي للإسكان عن شكرهم وتقديرهم لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، على الدعم اللامحدود الذي يوليه سموه من أجل توفير الحياة الكريمة للمواطنين.

مؤكدين أن التوجيهات السديدة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، والمتابعة المستمرة لسمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي رئيس مجلس إدارة هيئة أبوظبي للإسكان، واهتمامهم الدائم بشؤون المواطنين ومتطلباتهم، تُحمّل جميع العاملين في هذا القطاع مسؤوليات إضافية لبذل المزيد من الجهود، من أجل تقديم أفضل الخدمات بجودة عالية تحقق ما تصبو إليه قيادتنا الحكيمة من توفير أرقى مقومات الحياة الكريمة لأبناء الوطن.

Ⅶ سموه: الاستقرار الأسري لأبناء الوطن أولوية ثابتة في رؤية خليفة التنموية

Ⅶ تشديد على أهمية مواصلة طرح أفكار لبناء مجمعات سكنية عصرية مستدامة