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بالصور.. مرتضى منصور يستقبل رئيس الإسماعيلى وأعضاء مجلسه بمقر الزمالك

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بالصور.. مرتضى منصور يستقبل رئيس الإسماعيلى وأعضاء مجلسه بمقر الزمالك بالصور.. مرتضى منصور يستقبل رئيس الإسماعيلى وأعضاء مجلسه بمقر الزمالك

>كتب سليمان النقر - نانسى القاضى

استقبل مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك، المهندس إبراهيم عثمان رئيس مجلس إدارة نادى الإسماعيلى والمهندس خالد فرو نائب الرئيس وعطيتو أبو عراقى عضو مجلس الإدارة ومحمد خلف مدير إدارة التسويق مساء الثلاثاء بمقر القلعة البيضاء.

 

قام مرتضى باصطحاب عثمان فى جولة داخل النادى لمشاهدة الطفرة الانشائية، التى حدثت داخل الزمالك قبل الاجتماع والحديث عن بعض الملفات المشتركة وتوطيد العلاقات الممتدة منذ سنوات.

 

ويعلن المهندس إبراهيم عثمان خلال المؤتمر الصحفى، الذى سيعقد اليوم فى تمام الساعة الخامسة بمقر النادى، عن تفاصيل الجلسة المشتركة مع مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك .

 

جدير بالذكر أن الإسماعيلى سبق له الاتفاق على توقيع توأمة مع الزمالك بموجبها يحق لأى فريق تبادل الخبرات واللاعبين بين الناديين..

 

 


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