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أسبوع راحة "هدية" العشرى للاعبى إنبى قبل المعسكر السكندرى

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أسبوع راحة "هدية" العشرى للاعبى إنبى قبل المعسكر السكندرى أسبوع راحة "هدية" العشرى للاعبى إنبى قبل المعسكر السكندرى

>كتب عمرو جاب الله

حصل لاعبو إنبى، على راحة سلبية لمدة 7 أيام، بعد الفوز على طلائع الجيش، فى المباراة التى جمعتهما أمس الثلاثاء، على استاد بتروسبورت، فى الجولة الـ17 من منافسات بطولة الدورى الممتاز، والتى انتهت لصالح الفريق البترولى بثنائية نظيفة.

 

من المقرر أن يعود إنبى إلى تدريباته يوم الأربعاء المقبل، على استاد بتروسبورت، قبل أن يدخل الفريق فى معسكر مغلق لمدة 10 أيام خلال فترة توقف الدورى فى الإسكندرية، وذلك لخوض فترة إعداد مصغرة خلال فترة توقف الدورى لارتباط الوطنى بالمشاركة فى أمم إفريقيا 2017 بالجابون.

 

 


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