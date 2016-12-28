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حظك اليوم برج الجدى الأربعاء 28 /12 /2016.. زيادة متوقعة فى الدخل

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حظك اليوم برج الجدى الأربعاء 28 /12 /2016.. زيادة متوقعة فى الدخل حظك اليوم برج الجدى الأربعاء 28 /12 /2016.. زيادة متوقعة فى الدخل

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نقدم لكم اليوم توقعات علماء الفلك لأبناء برج الجدى على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى، وتتميز الرجال من أبناء هذا البرج بالجدية والصرامة وكذلك تحمل المسئولية.

 

برج الجدى على الصعيد العاطفى..

الوقت ليس مناسبًا تمامًا للعلاقات العاطفية، فعلى الرغم من أن علاقتك بشريك تحتاج إلى اهتمام أكثر، إلا أن هذا يجعلك تشعر بالضيق، خصوصًا أن هناك الكثير من المهام فى هذه الفترة، عليك أن تتجاوز هذه الضغوط بالصبر والتسامح.

الجدى على الصعيد المهنى ..

فى الفترة المقبلة ستكرس وقتك وحياتك لعملك، مما سيكون له تأثير إيجابى فيما بعد على زيادة دخلك، ووصولك إلى منصب جيد ورائع فى العمل، فقط عليك الاستمرار بنفس العزيمة والجهد.

برج الجدى على الصعيد الصحى..

على الرغم من أن أوضاعك الصحية جيدة إلى حد كبير، ولكن عليك أن تحصل على نظام غذائى صحى يمنحك جسدا رشيقا ومثاليا، كما أن عدد ساعات النوم التى تحصل عليها يوميًا ليست كافية فمن الأفضل أن تكون أكثر من ذلك حتى تنعم بصحة جيدة.

توقعات علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة..

أمورك جيدة إلى حد كبير، ولكنك فى حاجة إلى بعض الوقت لتفكر جيدًا فى كل أمورك وتعيد دراسة وضعك فى العمل وكذلك بعض الأمور العائلية، عليك أن تهتم بمثل هذه الأمور حتى لا تعرض نفسك لمشكلات هذا الأسبوع.


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مصر 365

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