حظك اليوم برج الميزان الأربعاء 28 /12 /2016.. لابد من حسم مصير علاقتك العاطفية

واحد من أهم الأبراج التى تتسم بحبها للمغامرة والغيرة الشديدة ، بالإضافة إلى عدم الثقة فى الآخرين بسهولة و الانفعال.. تلك أبرز صفات برج الميزان الذى نقدم له حظك اليوم على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.

على الصعيد المهنى..

يبدو أن تكلفة السفر للعمل بالخارج تحتاج إلى تكاليف كثيرة، عليك تدبير ميزانية أولاً قبل التفكير فى السفر حتى لا تتأزم ماليًا هذه الفترة.

على الصعيد العاطفى..

حان الوقت لتحكم على علاقتك بالحبيب بشكل موضوعى، وعليك الإجابة على سؤال، هل أنت مستعد لاتخاذ خطوة جادة فى العلاقة أم لا، حتى لا تترك الأمور تسير بشكل عشوائى.

على الصعيد الصحى

لديك كثير من العادات الصحية الخاطئة فى يومك، من ضمنها تناول المشروبات المثلجة بشكل مبالغ فيه، احذر من أخطائك السابقة حتى لا تتكرر المشاكل الصحية.

توقعات علماء الفلك:

يتوقع علماء الفلك لمولود برج الميزان أن يكون اليوم مناسبا له لاتخاذ عدد من القرارات التى تتحكم فى مصيره المهنى، ويستشير عددا من الأشخاص الذين يحملون خبرة كبيرة فى مجال عمله.