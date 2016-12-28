حظك اليوم برج الدلو الأربعاء 28-12-2016.. الصمت حل رائع لتجنب الخلافات

نقدم لمولود برج الدلو حظك اليوم على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى، هذا البرج الذى يتميز مواليده بالصدق والصراحة وكذلك خفة الظل التى تجعلهم أصدقاء مثاليين.

حظك اليوم برج الدلو على الصعيد المهني:

ستحصد خلال هذا اليوم نظير الجهد الذى قمت به، مكاسب مالية فى طريقها إليك، عليك فقط أن تبذل جهدا أكثر فى العمل اليوم حتى يكون له مردود إيجابى على حياتك المهنية.

برج الدلو على الصعيد العاطفى:

الصمت فى أوقات كثيرة هو أفضل حل لتجنب الخلافات مع شريك الحياة، فعلى الرغم من أن بعض الأمور التى تتحدثا فيها سويًا بسيطة إلا أنها ستكون سببًا فى حدوث خلافات كبيرة مع شريك الحياة، فتجنب النقاش هذا اليوم.

برج الدلو على الصعيد الصحي:

أنت بحاجة إلى تدليل نفسك، يفضل أن تقضى اليوم فى راحة واسترخاء قدر الإمكان، أوضاعك النفسية ليست مستقرة، لذا عليك أن تتخلص من الطاقة السلبية بأى شكل.

توقعات علماء الفلك لبرج الدلو:

ستدرك أن أفضل حل للعيش بشكل صحيح هو وضع خطة زمنية والتفكير بهدوء قبل اتخاذ أى قرار فى حياتك مهما كان بسيطا إلا أن هذا سيكون له نتائج إيجابية.