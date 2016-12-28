حظك اليوم برج القوس الأربعاء 28/12/2016.. الأزمات المهنية تؤثر عن علاقتك بالحبيب

نقدم لمولود برج القوس حظك اليوم على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى، وهو البرج المعروف بحبه للأصدقاء والسفر والترحال فضلاً عن خفة ظله التى تجعل الجميع ينجذب له، ويتميز أيضًا بشجاعته فى المواجهات ولكنه يخشى التورط فى المسئوليات الكبيرة خاصة على الصعيد العاطفى.

حظك اليوم برج القوس على الصعيد المهنى:

تحاول أن تتعامل مع الجميع بمرونة وسلاسة لكن قليلا من الزملاء المحيطين بك لن يعطوك الفرصة لتثبت نجاحك، عليك توخى الحذر من الزج بك فى عدد من المشاكل.

برج القوس على الصعيد العاطفي:

الضغط المهنى والمشاكل الأسرية تؤثر على علاقتك بالحبيب، ربما يكون الوقت غير مناسب للعتاب لكنه ضرورى حتى تنفرج هذه الأزمة.

برج القوس على الصعيد الصحي:

الطاقة السلبية تؤثر عليك اليوم بشكل كبير، ربما يكون الابتعاد عن الأصدقاء والنوم لفترات كبيرة حل أمثل لك هذه الفترة.

توقعات علماء الفلك لبرج القوس:

قد تكون عُرضة للصدامات والخسائر المالية الكبيرة، لكن يمكنك حماية نفسك من خلال الابتعاد عن مصادر الإزعاج و الأشخاص الذين يريدون الإيقاع بك.