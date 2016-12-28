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حظك اليوم برج العذراء الأربعاء 28/12/2016.. ابتعد عمن يصدرون لك الطاقة السلبية

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حظك اليوم برج العذراء الأربعاء 28/12/2016.. ابتعد عمن يصدرون لك الطاقة السلبية حظك اليوم برج العذراء الأربعاء 28/12/2016.. ابتعد عمن يصدرون لك الطاقة السلبية

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الانتقاد وعشق التفاصيل والحكمة التى تطغى على تفكيره فى معظم الأحيان، والبحث عن المثالية ورغبة العيش فى المدينة الفاضلة، والميل إلى العزلة والاكتفاء بفيلم قديم أو أغنية لها ذكرى خاصة عنده هى أبرز صفات الذى نقدم له على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.

 

برج العذراء على الصعيد المهنى..

استعد لتلقى هدية غير متوقعة من شخص غريب اليوم، وستكشف لك هذه الهدية عن الدعم المعنوى الذى يقدمه لك الزملاء ورؤسائك فى العمل وبالتأكيد ستكون فرصة مميزة لنجاحك فى العمل.

 

برج العذراء على الصعيد العاطفى ..

عصفور فى اليد خير من ألف على الشجرة، لا تطمح فى توسيع دائرة شركائك فى العمل أو  فى الحياة الاجتماعية، لأن المشاكل لا تأتى إلا من العلاقات المتشعبة.

 

على الصعيد الصحى..

عليك اتخاذ الحذر من زيادة الوزن، التزامك بالنظام الغذائى وحده لا يكفى وعليك اختيار نوع من الرياضة لتمارسه بانتظام.

 

توقعات علماء الفلك لمولود العذراء..

حاول الابتعاد عن الأشخاص الذين يصدرون لك الطاقة السلبية ، إذ ينعكس ذلك بشكل كبير على أدائك وعلاقاتك بالأصدقاء.


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مصر 365

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