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بالفيديو: كيانو ريفز يعود لعالم الإثارة والجريمة مع "John Wick: Chapter 2"

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الثلاثاء 27-12-2016 20:26

قبل شهرين من طرحه بدور العرض السينمائي، أفرجت Warner Bros الشركة المنتجة للجزء الثاني من فيلم " John Wick: Chapter 2" أخيرا عن التريلر الرسمي النهائي ، حيث يعود بطل الفيلم كيانو ريفز لأداء دور جون ويك القاتل المستأجر لتنفيذ مهمة مثيرة مليئة بالتحديات والمخاطر القاتلة.

الفيلم من المنتظر عرضه يوم 10 فبراير 2017 للمرة الأولى من بطولة النجوم كيانو ريفز وروبي روز وايان ماكشين وبريدجيت مويناهان وبيتر ستورمار ولورانس فيشبورن وجون يجويزامو وتوماس سادوسكي وقام بكتابة السيناريو الخاص به ديريك كلوستاد و أخرجه ديفيد ليتش، وشاد ستاهيلسكي.

يذكر أن قصة جون ويك الأصلية تقوم على مغامرات رجل إجرام عتيد وضع حياة الخطر بعد زواجه، ولكن العصابات تقرر قتلها واحراق كل ممتلكاته لاجباره على العودة لحياة الجريمة، فيعود بالفعل ولكن بدافع الانتقام.

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سيدتي

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