بالصور والفيديو: هل وقعت ياسمين عبد العزيز ضحية مقلب رامز جلال الجديد؟

أغلب النجوم وقعوا ضحية المقالب المجنونة للفنان الكوميدي رامز جلال، ويبدو أنه فكر في استدراج النجمة ياسمين عبد العزيز للظهور معه لأول مرة، ولكنها ردت عليه بصورة مضحكة جداً ورسالة أكدت فيها أنها أكثر منه جنوناً!!

ياسمين نشرت عبر حسابها الموثق بموقع إنستقرام صورة مضحكة لها مع النجم رامز جلال الذي بدا شكله متغيراً مع اللحية السميكة ، وحاول رامز إجبارها على الضحك، وعلقت ياسمين على الصورة قائلة: "مجنون على مجنون ميبرمش"، وهي جملة شعبية مصرية للتأكيد على أنه لن يستطيع أن يخدعها بجنونه وأنها أكثر منه جنوناً!!

الصورة تم التقاطها داخل طائرة و حظيت على أكثر من 56 ألف ضغطة اعجاب ومئات التعليقات التي توقعت أن الصورة من كواليس المقلب الجديد وأن ياسمين لقنت رامز درساً لن ينساه.

بينما اكتفى رامز جلال بنشر مقطعاً مصوراً مع ياسمين وهو يحاول افزاعها على ارتفاع 35 ألف قدم مؤكداً أنها تخاف من هبوط الطائرات.

هل حاول رامز جلال الايقاع بالنجمة ياسمين عبد العزيز بمقالب الموسم الجديد؟ الاجابة لن نعرفها قبل اليوم الأول من رمضان 2017