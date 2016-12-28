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رئيس هيئة الأركان السعودى يختتم زيارته للسودان

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رئيس هيئة الأركان السعودى يختتم زيارته للسودان رئيس هيئة الأركان السعودى يختتم زيارته للسودان

>أ ش أ

اختتم رئيس هيئة أركان الجيش السعودى الفريق أول ركن عبد الرحمن بن صالح البنيان، زيارة للسودان امتدت يومين، وقلَّده الرئيس عمر البشير فى ختام زيارته اليوم الثلاثاء وسام النيلين من الطبقة الأولى، وحمَّله تحياته لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز.

وأكد وزير الدفاع السودانى الفريق أول ركن عوض محمد بن عوف خلال لقائه مع الوفد العسكرى السعودى بوزارة الدفاع بالخرطوم اليوم عمق العلاقات الأخوية، ووحدة الوجدان والمصير المشترك الذى يجمع البلدين الشقيقين.
> وشدَّد بن عوف على رمزية المملكة المعنوية وما تمثله للأمة الإسلامية، لافتا إلى أن السودان يدرك حجم التحديات الكبيرة التى تمر بها المنطقة حالياً، لذلك يقف مدافعاً عن عزة الأمة وكرامتها.
> وأكد بن عوف، جاهزية السودان للقيام بواجبه فى إطار التزاماته العربية والإسلامية للدفاع عن كل ما يخص أمن المملكة، باعتبارها بلداً محورياً وأمنها يهم المنطقة جمعاء، موضحا أنه اتفق مع رئيس الأركان السعودي، على استمرار تبادل الزيارات على كل المستويات وتفعيل التعاون فى مجال التدريب وتبادل الخبرات.
> ومن جانبه، قال رئيس هيئة أركان الجيش السعودى فى تصريح صحفى إنه سعيد بلقاء الرئيس البشير والتكريم الرئاسى الذى حظى به، مبينا أن لقاءه بالبشير كان لقاء تحية نقل له خلاله تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولى عهده الأمير محمد بن نايف وولى ولى العهد الأمير محمد بن سلمان.
> ووصف البنيان اللقاء الذى جمعه مع وزير الدفاع بالمثمر الذى يصب فى مصلحة البلدين الشقيقين والمنطقة بأسرها.


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