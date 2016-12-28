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إيرباص تؤجل تسليم 12 طائرة من طراز (A380) للإمارات العربية المتحدة

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إيرباص تؤجل تسليم 12 طائرة من طراز (A380) للإمارات العربية المتحدة إيرباص تؤجل تسليم 12 طائرة من طراز (A380) للإمارات العربية المتحدة

>رويترز

 أعلنت شركة إيرباص الاوروبية للصناعات الجوية اليوم الثلاثاء انها سترجىء لمدة عام تسليم 12 طائرة من طراز (A380) للخطوط الجوية الاماراتية والتى تعد من أكبر زبائنها.

و كانت شركة الخطوط الجوية الاماراتية قد اشارت-بحسب وسائل اعلام فرنسية- إلى وجود مشكلات فنية خاصة بمحركات رولز رويس للطائرات من هذا الطراز التى كان من المقرر ان تتسلمها.

و اوضحت ايرباص-فى بيان لها انها أجلت تسليم ست طائرات من 2017 إلى 2018 وست اخرى من 2018 إلى 2019 وذلك فى اطار الاتفاق الذى أبرمته مع الخطوط الاماراتية والاتفاق الاخر بين الاخيرة وشركة رولز رويس لصناعة المحركات.

وأكدت ايرباص التى تتخذ من مدينة تولوز الفرنسية مقرا لها- هدف تسليم 12 طائرة فى السنة من طراز (A380) وفقا لما أعلنته فى يوليو الماضي، مضيفة انها ستعمل على تسريع خفض التكلفة الثابتة للحد من أثار الإرجاء المشار اليه على التوازن المالى لبرنامج تصنيع هذا الطراز.

 

 


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