بالصور: أغرب تصاميم الأحذية التي شاهدناها في عام 2016!

كثيرة هي صيحات الموضة المميزة التي شاهدناها في عام 2016. كذلك شهد هذا العام أغرب التصاميم وأكثرها جنوناً، لاسيّما ما يتعلق بالأحذية. واليوم، ومن خلال مجموعة من الصور، اخترنا لك أغرب وأكثر تصاميم الأحذية ابتكاراً، وقدّمتها دور الأزياء العالمية في عام 2016.

وقد تنوعت هذه التصاميم بين الأحذية الرسمية والأحذية الكاجوال، بالإضافة إلى الأحذية الرياضية والجزم أيضاً، وجميعها اشتركت في طابع الغرابة، إن كان من ناحية اللون أو التصميم أو الموادّ المصنوعة منها،

مثل الصندل من "سانت لوران" Saint Laurent، مع الكعب المتصل العالي، الذي زيّنته عبارة "لوف" Love المصنوعة من الأقمشة البرّاقة. وكذلك الجزمة الجلدية السوداء، التي وصل طولها أعلى حدّ الركبة من "بالنيساغا" Balenciaga ، وقد بدت وكأنها صمّمت للــ "ليدي غاغا" Lady Gaga، وهنالك الحذاء الأسود من "برادا" Prada، الذي بدا أشبه شيئ بالأحذية العسكرية مع مقدّمة باللون الأحمر وبكلة ذهبية جانبية كبيرة؛ ومثل الحذاء الخشبي من "غوتشي" Gucci، الذي زُيّنت واجهته الأمامية بجلد المهر، وزيّن كعبه بالمسامير الذهبية، بالإضافة إلى غير ذلك من أغرب تصاميم الأحذية، التي شاهدناها ضمن عروض عام 2016.

شاهدي الصور، وأخبرينا إن كنت تتجرأين على انتعال حذاءً مشابهاً وتنسيقه مع إطلالاتك اليومية.