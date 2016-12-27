أخبار عاجلة

فيديو| سلفي لمظهر شاهين: «شفتك ماسك إيد واحدة عمال تعفص فيها» -
مدير أمن البحيرة ينهي خصومة ثأرية بين عائلتين في كفر الدوار -
ترامب: إذا ساعدتنا الصين في قضيتنا مع كوريا الشمالية فسيكون ذلك عظيما -
بالصور.. استعدادات مكثفة لتأمين مباراة الأهلي وأسوان الأحد المقبل -
فيديو| عصام الإسلامبولي: مجلس الدولة سيعترض على قانون حالة الطوارئ -
فيديو| رئيس بنك مصر: «المركزي» أطلق يد البنوك في تحديد سعر العملة -
بالفيديو.. مظهر شاهين ينفعل على الهواء ويخلع «عمته» لشيخ سلفي -
فيديو| رئيس بنك مصر: حجم الودائع في البنوك وصل 2 تريليون و700 مليار جنيه -
توقف حركة الصيد بإدكو وغلق بوغاز رشيد في البحيرة -
صور| مصاب في تفجير «المرقسية» يروي شهادته عن «لحظات الموت» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

توزيع مساعدات غذائية وألفى بطانية على المستحقين من أهالي رفح

Google+ Print
توزيع مساعدات غذائية وألفى بطانية على المستحقين من أهالي رفح توزيع مساعدات غذائية وألفى بطانية على المستحقين من أهالي رفح

بطاطين

(أ.ش.أ)

أعلن رئيس مركز ومدينة رفح اللواء أيمن جبريل، أنه تم توزيع كميات من المواد الغذائية والبطاطين بالمجان، على الأسر الأكثر احتياجًا والمستحقة، والتي لا تتقاضى أي معاش حكومي أو من الضمان الاجتماعي، وكذلك المرأة المعيلة والأرامل والمطلقات وأسر الشهداء.

وأضاف جبريل، في تصريح، اليوم، أن الإعانات تضمنت بلغت 4 أطنان من السكر و4 أطنان من الأرز، ودفعة أولى من البطاطين بلغ عددها ألفي بطانية، مشيرًا إلى أن الدولة مستمرة فى التواصل مع المواطنين والشعور بنبضهم معتبرا أن مواطني سيناء عامة ورفح خاصة هم عيونها الساهرة وحزام أمن الوطن.

وأوضح جبريل، أن توزيع المساعدات على الأسر تم في مقر إدارة التضامن الاجتماعي برفح، وأشرف على التوزيع لجنة من مجلس المدينة.

ويذكر أنه سبق توزيع 80 طنًا من المواد الغذائية “سكر وأرز ودقيق”، على 3769 أسرة مستحقة في إطار توجيهات رئيس الجمهورية بالاهتمام بالمناطق الحدودية والأسر الأولى بالرعاية.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا