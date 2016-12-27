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«السويدي»: البرلمان يواجه الاقتصاد غير الرسمي وقرارات الإصلاح صعبة

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«السويدي»: البرلمان يواجه الاقتصاد غير الرسمي وقرارات الإصلاح صعبة «السويدي»: البرلمان يواجه الاقتصاد غير الرسمي وقرارات الإصلاح صعبة

محمد السويدي، عضو مجلس النواب

قال محمد السويدي، عضو مجلس النواب، رئيس ائتلاف دعم ، إن قرارات الإصلاح الاقتصادي الأخيرة كان لابد منها، بالرغم من صعوبتها.

وأضاف “السويدي” خلال لقائه ببرنامج “يحدث في مصر” الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر، ويذاع على فضائية “إم بي سي مصر” اليوم الثلاثاء، أن مجلس النواب يقوم باتخاذ قرارات “صعبة” في سبيل الإصلاح وتحقيق الاستقرار.

وأوضح رئيس ائتلاف دعم مصر، إن أهم قرارات الإصلاح الاقتصادي في وجهة نظري تمثلت في قرار البنك المركزي الخاص بتحرير سعر الصرف “تعويم الجنيه”، بالرغم من أثاره الشديدة، حيث أنه بدون مثل هذا القرار لم يكن هناك أي إصلاح.

وأكد “السويدي” أن الشغل الشاغل لمجلس النواب، هو مواجهة الاقتصاد “غير الرسمي” خاصة بعد تضخمه في الفترة الأخيرة.

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