أخبار عاجلة

فيديو| سلفي لمظهر شاهين: «شفتك ماسك إيد واحدة عمال تعفص فيها» -
مدير أمن البحيرة ينهي خصومة ثأرية بين عائلتين في كفر الدوار -
ترامب: إذا ساعدتنا الصين في قضيتنا مع كوريا الشمالية فسيكون ذلك عظيما -
بالصور.. استعدادات مكثفة لتأمين مباراة الأهلي وأسوان الأحد المقبل -
فيديو| عصام الإسلامبولي: مجلس الدولة سيعترض على قانون حالة الطوارئ -
فيديو| رئيس بنك مصر: «المركزي» أطلق يد البنوك في تحديد سعر العملة -
بالفيديو.. مظهر شاهين ينفعل على الهواء ويخلع «عمته» لشيخ سلفي -
فيديو| رئيس بنك مصر: حجم الودائع في البنوك وصل 2 تريليون و700 مليار جنيه -
توقف حركة الصيد بإدكو وغلق بوغاز رشيد في البحيرة -
صور| مصاب في تفجير «المرقسية» يروي شهادته عن «لحظات الموت» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

الدولار يسجل 19.17 جنيه فى نهاية تعاملات اليوم

Google+ Print
الدولار يسجل 19.17 جنيه فى نهاية تعاملات اليوم الدولار يسجل 19.17 جنيه فى نهاية تعاملات اليوم

دولار

ارتفع سعر صرف الدولار الأمريكى أمام الجنيه المصرى، اليوم ، حيث بلغ متوسط سعر صرف الدولار الأمريكى أمام الجنيه المصرى، 18.8237 جنيه للشراء، و19.1723 جنيه للبيع، وسجل اليورو الأوروبى 19.6520 جنيه للشراء و20.0197 للبيع.

ووفقًا لمتوسط البنك المركزى المصرى، سجل الجنيه الإسترلينى 23.0459 جنيه للشراء، و23.4784 جنيه للبيع، وسجل الفرنك السويسرى 18.2790 جنيه للشراء، و18.6193 جنيه للبيع، وبلغ الين اليابانى “100 ين” 16.0297 جنيه، للشراء، و16.3335 جنيه للبيع، وسجل سعر صرف اليوان الصينى 2.7062 جنيه للشراء، و2.7590 جنيه للبيع.

وعلى مستوى أسعار صرف العملات العربية مقابل الجنيه، وبلغ سعر صرف الريال السعودى 5.0185 جنيه للشراء، و5.1117 جنيه للبيع، وسجل الدينار الكويتى 61.4351 جنيه للشراء، و62.7160 جنيه للبيع، وسجل الدرهم الإماراتى 5.1243 جنيه للشراء و5.2206 جنيه للبيع.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
أسعار العملات اليوم الأربعاء 12 إبريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الأربعاء 12 إبريل 2017 في بنك مصر

بالفيديو.. الجندي: «اللي بيغلي الأسعار إرهابي»

بالفيديو.. الجندي: «اللي بيغلي الأسعار إرهابي»

مساء dmc - رئيس بنك مصر: البنك المركزي لا يتدخل نهائيا في تحديد أسعار صرف الدولار

مساء dmc - رئيس بنك مصر: البنك المركزي لا يتدخل نهائيا في تحديد أسعار صرف الدولار

مساء dmc - رئيس بنك مصر : البنك المركزي لا يتدخل نهائياً في تحديد أسعار صرف الدولار

مساء dmc - رئيس بنك مصر : البنك المركزي لا يتدخل نهائياً في تحديد أسعار صرف الدولار