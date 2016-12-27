الدولار يسجل 19.17 جنيه فى نهاية تعاملات اليوم

ارتفع سعر صرف الدولار الأمريكى أمام الجنيه المصرى، اليوم ، حيث بلغ متوسط سعر صرف الدولار الأمريكى أمام الجنيه المصرى، 18.8237 جنيه للشراء، و19.1723 جنيه للبيع، وسجل اليورو الأوروبى 19.6520 جنيه للشراء و20.0197 للبيع.

ووفقًا لمتوسط أسعار البنك المركزى المصرى، سجل الجنيه الإسترلينى 23.0459 جنيه للشراء، و23.4784 جنيه للبيع، وسجل الفرنك السويسرى 18.2790 جنيه للشراء، و18.6193 جنيه للبيع، وبلغ الين اليابانى “100 ين” 16.0297 جنيه، للشراء، و16.3335 جنيه للبيع، وسجل سعر صرف اليوان الصينى 2.7062 جنيه للشراء، و2.7590 جنيه للبيع.

وعلى مستوى أسعار صرف العملات العربية مقابل الجنيه، وبلغ سعر صرف الريال السعودى 5.0185 جنيه للشراء، و5.1117 جنيه للبيع، وسجل الدينار الكويتى 61.4351 جنيه للشراء، و62.7160 جنيه للبيع، وسجل الدرهم الإماراتى 5.1243 جنيه للشراء و5.2206 جنيه للبيع.