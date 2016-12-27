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القبض على صاحب شركة لاستيراده قطع غيار سيارات غير مطابقة للمواصفات بالجيزة

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القبض على صاحب شركة لاستيراده قطع غيار سيارات غير مطابقة للمواصفات بالجيزة القبض على صاحب شركة لاستيراده قطع غيار سيارات غير مطابقة للمواصفات بالجيزة

>كتب بهجت أبو ضيف

ألقت مباحث بالجيزة القبض على صاحب شركة استيراد وتصدير، لاتهامه باستيراد كميات من قطع غيار السيارات غير مطابقة للمواصفات وبيعها بأبو النمرس الجيزة.

 

وردت معلومات لضباط مباحث التموين بالجيزة، بإشراف العميد مصطفى البكرى مدير الإدارة تفيد استيراد "م. م" صاحب شركة استيراد وتصدير لكميات من قطع غيار السيارات غير مطابقة للمواصفات وبيعها للتجار.

 

وبإعداد كمين له تم القبض عليه بأبو النمرس وبحوزته 1250 قطعة خاصة بغيار السيارات غير مطابقة للمواصفات، وحرر محضر بالواقعة وأخطر اللواء هشام العراقى مدير أمن الجيزة وتولت النيابة التحقيق.

 

كما شنت شرطة المرافق بالجيزة حملة أمنية بكرداسة والعجوزة، أسفرت عن تحرير 200 مخالفة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين، وأخطرت النيابة للتحقيق.


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