بالصور.. مدينة سانت كاترين تستقبل 2758 سائحا خلال الأسبوع

جنوب سيناء – فايزة مرسال

قال المهندس السيد عبد الصادق رئيس مدنية سانت كاترين، إن المدنية استقبلت 2758 سائحا من مختلف الجنسيات ومصريين، وذلك لزيارة دير سانت كاترين وصعود جبل موسى وجبل المناجاة ومحمية سانت كاترين والاستماع بالمخيمات البدوية، حيث يسود طقس متقلب مما أدى إلى انتعاش الحركة السياحية بها خلال الأسبوع.

وأضاف عبد الصادق أن المدنية شهدت إقبالا من السائحين المصريين والأجانب احتفالا بأعياد رأس السنة والأخوة الأقباط بدير سانت كاترين، حيث يتوافد السائحون على زيارة الدير للاشتراك فى هذه المناسبة، حيث إن زيارة القديسة كاترين بالنسبة للكنيسة تأتى فى المرتبة الثانية فى مصاف القديسات بعد السيدة العذراء.

وتشمل السهرانية كل الصلوات الفرضية حسب توقيتها الزمنى، ولكنها تكون متصلة فى السهرانية بروح الصلاة دون انقطاع كتضرع لله وطلب شفاعة قديسية وتنتهى بالقداس الإلهى، الذى هو جوهر كل العبادة المسيحية، ثم تليه زفة رفات القديسة حول الكنيسة الكبيرة، ثم يقوم المصلون بالتبرك بتقبيل هذه الرفات، ويشترك فى إقامة هذه السهرانية رؤساء ونواب عن كنائس أرثوذكسية من بطريركيات القدس والإسكندرية واليونان وقبرص وروسيا.

وكما شهدت مدنية شرم الشيخ توافد عدد الرحلات الطيران الألمانى على مطار شرم الشيخ الدولى، حيث وصلت خمس رحلات فى الأسبوع الحالى يتراوح كل رحلة 189 سائحا إلى 220 سائحا، وذلك الاحتفال بأعياد رأس السنة وأعياد الأخوة الأقباط الاستمتاع بالجو الدافئ.

السائحون فى صالة الوصول بمطار شرم الشيخ