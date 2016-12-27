أخبار عاجلة

فيديو| سلفي لمظهر شاهين: «شفتك ماسك إيد واحدة عمال تعفص فيها» -
مدير أمن البحيرة ينهي خصومة ثأرية بين عائلتين في كفر الدوار -
ترامب: إذا ساعدتنا الصين في قضيتنا مع كوريا الشمالية فسيكون ذلك عظيما -
بالصور.. استعدادات مكثفة لتأمين مباراة الأهلي وأسوان الأحد المقبل -
فيديو| عصام الإسلامبولي: مجلس الدولة سيعترض على قانون حالة الطوارئ -
فيديو| رئيس بنك مصر: «المركزي» أطلق يد البنوك في تحديد سعر العملة -
بالفيديو.. مظهر شاهين ينفعل على الهواء ويخلع «عمته» لشيخ سلفي -
فيديو| رئيس بنك مصر: حجم الودائع في البنوك وصل 2 تريليون و700 مليار جنيه -
توقف حركة الصيد بإدكو وغلق بوغاز رشيد في البحيرة -
صور| مصاب في تفجير «المرقسية» يروي شهادته عن «لحظات الموت» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. مصر 365

مدرب طلائع الجيش بعد الخسارة من إنبى: سنهدم الدور الأول فى التوقف

Google+ Print
مدرب طلائع الجيش بعد الخسارة من إنبى: سنهدم الدور الأول فى التوقف مدرب طلائع الجيش بعد الخسارة من إنبى: سنهدم الدور الأول فى التوقف

>كتب عمرو جاب الله

أكد أحمد سامى المدير الفنى لطلائع الجيش، أنه سيهدم الدور الأول بكل ما فيه ويقيم فترة إعداد جديدة للفريق العسكرى بتقييم جديد خلال فترة التوقف، بعد الخسارة من إنبى، بثنائية نظيفة، على استاد بتروسبورت، فى الجولة الـ17 من بطولة الدورى الممتاز.

 

أضاف مدرب طلائع الجيش فى تصريحات تليفزيونية لقناة "أون سبورت" مع الإعلامى سيف زاهر، أن فريقه كان أفضل فى الشوط الأول أمام إنبى، إلا أن اللاعبين لم يترجموا السيطرة إلى أهداف، قائلاً: "الكرة مكسب وخسارة هنكسب مرة ونخسر مرة ونتعادل أخرى".

 

شدد المدير الفنى لطلائع الجيش، على دعم الفريق بصفقتين فى شهر يناير المقبل خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، متمنياً أن يكونوا إضافة قوية للفريق فى منافسات الدور الثانى بالبطولة.


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365