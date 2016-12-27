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نتائج مباريات اليوم الثلاثاء 27 / 12 / 2016

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نتائج مباريات اليوم الثلاثاء 27 / 12 / 2016 نتائج مباريات اليوم الثلاثاء 27 / 12 / 2016

>كتب سليمان النقر

أقيمت اليوم الثلاثاء مباراتان في افتتاح الجولة السابعة عشر والأخيرة من عمر الدور الأول لمسابقة الدورى قبل توقف المسابقة لظروف مشاركة الوطني في بطولة الأمم الأفريقية بالجابون، حيث التقى سموحة مع النصر للتعدين على إستاد برج العرب، فيما لعب إنبي مع طلائع الجيش علي استاد بتروسبورت.

نتيجة مباراة سموحة والنصر للتعدين:

فاز سموحة علي النصر للتعدين بنتيجة 2 / 1 في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، أحرز إسلام محارب ومحمود سيد هدفى سموحة وأحرز أحمد مدبولى هدف النصر للتعدين.

نتيجة مباراة إنبى وطلائع الجيش:

فاز إنبى علي طلائع الجيش بنتيجة 2 / 1 في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم ، أحرز عمرو مرعى هدفى إنبى.


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مصر 365

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