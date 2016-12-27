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المنيا يستغنى رسميا عن سيد مسعد ويقترب من تريكة التعدين

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المنيا يستغنى رسميا عن سيد مسعد ويقترب من تريكة التعدين المنيا يستغنى رسميا عن سيد مسعد ويقترب من تريكة التعدين

>كتب- خالد مصطفى

أنهى مسئولو إدارة المنيا برئاسة المهندس محمود سعد الدين، عقود ثلاثة لاعبين بصفوف الفريق الأول لكرة القدم، وذلك لعدم الحاجة لجهودهم فى المرحلة المقبلة من الممتاز "ب"، حيث قامت إدارة المنيا بفسخ التعاقد بالتراضى مع الثلاثى سيد مسعد رأس الحربة ولاعب الزمالك السابق وعبد الرحمن عوف قلب الدفاع والمحترف الغينى محمد كابا، بناء على رغبة الجهاز الفنى بقيادة شديد قناوى، الذى طلب رحيل هذا الثلاثى.

 

على جانب آخر دخل مسئولو المنيا فى مفاوضات مكثفة مع اللاعب محمود شعبان تريكة صانع ألعاب نادى النصر للتعدين، للتعاقد معه لدعم صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

 

وتأتى مفاوضات المنيا مع تريكة التعدين، عقب قرار طلبة الرحيل عن صفوف النصر للتعدين، لعدم المشاركة بصفة أساسية فى مباريات الفريق بالممتاز.

 

وكانت إدارة المنيا قد تعاقدت مع حازم مصطفى مدافع القيصومة السعودى فى أولى صفقات الفريق الشتوية.


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