المتحدث باسم وزارة الصحة: النيابة تحققت من كيدية البلاغات المقدمة ضدي

قال الدكتور خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة، إن بعض الموظفين بالمكتب الإعلامي بالوزارة تقدموا ببلاغات لهيئة النيابة الإدارية، وبناء عليه صدر قرار النيابة الخاص بإيقافي عن العمل لحين الانتهاء من التحقيقات في هذه البلاغات.

وأضاف مجاهد، في مداخلة هاتفية لبرنامج “يحدث في مصر” الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر، ويذاع على فضائية “إم بي سي مصر” اليوم الثلاثاء، أن هيئة النيابة الإدارة تحققت من كيدية البلاغات المقدمة ضدي، وأنه إذا كان هناك أي مخالفة لم تكن للنيابة أن تصدر قرارها اليوم برفع إيقافي عن العمل.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الصحة، أنه سيتولى مهام عمله بشكل رسمي ابتداء من صباح الغد.

وكانت هيئة النيابة الإدارية أصدرت قرارًا منذ قليل بعودة الدكتور خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة، للعمل، بعد قرار سابق لها بإيقافه للتحقيق في بلاغات تم تقديمها ضده.