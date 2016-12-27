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عضو لجنة الكرة لمدربى الأهلى: العمل خارج النادى ممنوع

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عضو لجنة الكرة لمدربى الأهلى: العمل خارج النادى ممنوع عضو لجنة الكرة لمدربى الأهلى: العمل خارج النادى ممنوع

>كتب محمد عراقى

عقد  أنور سلامة عضو لجنة الكرة بالأهلي جلسة مع المدربين والأجهزة الفنية التي تعمل في قطاع الناشئين، بحضور  محمود صالح القائم بأعمال مدير القطاع.

وأكد سلامة خلال الجلسة على بعض النقاط التي تهدف إلى تنظيم العمل خلال المرحلة المقبلة، والتي يعد أبرزها ضرورة التزام المدربين العاملين في القطاع بالتفرغ للعمل في النادي الأهلى فقط ، لزيادة تركيز المدرب في عمله، حتى يفيد النادي والفريق الذي يقوم بتدريبه.

وشدد نجم الأهلي السابق على ضرورة وضع برامج تدريبية أسبوعية وعرضها على مدير قطاع الناشئين ، لمناقشتها مع الأجهزة الفنية في وجود أعضاء لجنة الكرة.


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