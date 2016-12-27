أخبار الرياضة المصرية اليوم الثلاثاء 27/12/2016

كتب محمد عراقى

شهدت ساحة الرياضة المصرية اليوم الثلاثاء 27 / 12 / 2016 العديد من الأخبار الهامة والتي كان أبرزها هروب أنطوي من الأهلي واعتراض الزمالك على حكم القمة.

نجح فريق سموحة فى تحقيق الفوز على النصر للتعدين بهدفين مقابل هدف فى المباراة التى جرت بينهما باستاد الجيش ببرج العرب فى مستهل مباريات الأسبوع السابع عشر للدورى ليرتفع رصيد أبناء الإسكندرية إلى 30 نقطة فى المركز الخامس بجدول الترتيب ، بينما تجمد رصيد أبناء الجنوب عند 9 نقاط فى المركز قبل السادس عشر بالجدول ويزداد موقفه سوءا فى الدورى .

استقر مسئولو النادي الأهلي على تجديد عقود الثنائي حسام غالي وعماد متعب لموسم إضافي بعد مباراة القمة أمام الزمالك، والمقرر إقامتها بعد غد الخميس ضمن مباريات الجولة الـ17 من بطولة الدوري العام.

اعترض نادى الزمالك على الحكم المجرى فيكتور كاساى، الذى أعلن اتحاد الكرة منذ قليل عن إدارته لمباراة القمة يوم الخميس المقبل بملعب بتروسبورت.

قال سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادى الأهلي إن الغانى جون أنطوى مهاجم الفريق تعجّل فى السفر إلى غانا مخالفًا الاتفاق المسبق مع الجهاز الفنى بالسماح له بالسفر عقب مباراة الزمالك، المقرر لها الخميس فى القمة 113 فى ختام الجولة الـ17 للدورى.

طرد مختار مختار المدير الفني للاتحاد السكندري حازم إمام لاعب الفريق من المران بسبب التخاذل في أداء تعليمات الجهاز الفني.

توج فريق سلة الأهلى بلقب دورى المرتبط بعد تغلبه على سبورتنج ٤٣/٥٧ فى المباراة الفاصلة التى أقيمت بينهما اليوم بالإسماعيلية.

رشح أحد وكلاء اللاعبين، الليبيري وليام جيبور مهاجم الوداد المغربي لمسئولي الزمالك من أجل ضمه خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة أو نهاية الموسم.

رحب مسئولو ناى الإسماعيلى بإعارة الثنائى شريف حازم والغانى توريك جبرين إلى صفوف الوحدة السعودى خلال فترة الانتقالات الشتوية يناير المقبل، بعد تقدم الأخير بعرض رسمى لاستعارة الثنائى خلال الميركاتو الشتوى المقبل.

تغلب إنبى على طلائع الجيش، بثنائية نظيفة، فى المباراة التى أقيمت بينهما مساء اليوم الثلاثاء، على استاد بتروسبورت، فى إطار الجولة الـ17 من منافسات بطولة الدورى الممتاز وسجلهما عمرو مرعى فى الدقيقتين 74 و81.