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أخبار نادى الإسماعيلى اليوم الثلاثاء 27 / 12 / 2016

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أخبار نادى الإسماعيلى اليوم الثلاثاء 27 / 12 / 2016 أخبار نادى الإسماعيلى اليوم الثلاثاء 27 / 12 / 2016

>كتب سليمان النقر

شهد نادى الإسماعيلى اليوم الثلاثاء 27 / 12 / 2016 عددًا من الأحداث المهمة، والتى جاء فى مقدمتها،الترحيب بإعارة شريف حازم وتوريك جبرين للوحدة السعودى، وصرف النظر عن النيجيري رشيد موكافى وتفاوض المصرى مع محمد صبحى لتدعيم حراسة المرمى بالفريق البورسعيدي.

 

 

رحب مسئولو ناى الإسماعيلى بإعارة الثنائى شريف حازم والغانى توريك جبرين إلى صفوف الوحدة السعودى خلال فترة الانتقالات الشتوية يناير المقبل، بعد تقدم الأخير بعرض رسمى لاستعارة الثنائى خلال الميركاتو الشتوى المقبل.

 

 

 

أكد أشرف خضر المدير الفنى للإسماعيلى أنه قرر مد فترة اختبار النيجيري رشيدي موكافى في صفوف الدراويش لاسيما أن اللاعب لم يقنع الجهاز الفني خلال الفترة التي خضع فيها للاختبار في صفوف الإسماعيلى.

 

 

دخل مسئولو المصرى برئاسة سمير حلبية، فى مفاوضات مع محمد صبحى حارس مرمى الإسماعيلى من أجل التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الشتوية يناير المقبل، لتدعيم مركز حراسة المرمى للفريق البورسعيدى.

 

 

 

 

يدرس مجلس إدارة الإسماعيلى برئاسة إبراهيم عثمان تسويق الغانى توريك جبرين صانع ألعاب الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية يناير المقبل، خوفا من هروبه مثلما فعل زميله إيمانويل بناهينى.

 


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