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إنبي يفوز على الطلائع بهدفين نظيفين بالدوري الممتاز

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إنبي يفوز على الطلائع بهدفين نظيفين بالدوري الممتاز إنبي يفوز على الطلائع بهدفين نظيفين بالدوري الممتاز

فريق إنبى

(أ.ش.أ)

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي إنبي، فوزًا هامًا على ضيفه طلائع الجيش بهدفين نظيفين في المباراة التي جمعت بينهما، اليوم، باستاد بتروسبورت بالتجمع الخامس ضمن مباريات الجولة الـ17 من بطولة الدوري الممتاز.

وسجل هدفي انبي اللاعب عمرو مرعي في الدقيقتين 74 و 82 من المباراة، وشهدت المباراة طرد لاعب الجيش عبد اللطيف البهداري بعد حصوله على إنذارين متتاليين في دقيقتين، الأول للخشونة والثاني للاعتراض على حكم اللقاء في الوقت بدل من الضائع للشوط الثاني.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد إنبي إلى 18 نقطة في المركز الـ11، بينما تجمد رصيد طلائع الجيش عند 26 نقطة في المركز السادس.

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