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«الوزراء»: 43.6% يؤيدون تعديل «الإجراءات الجنائية» لمواجهة التطرف

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«الوزراء»: 43.6% يؤيدون تعديل «الإجراءات الجنائية» لمواجهة التطرف «الوزراء»: 43.6% يؤيدون تعديل «الإجراءات الجنائية» لمواجهة التطرف

مركز-المعلومات

(أ.ش.أ)

أعلن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء أن 43.6%، ممن استطلعت أراءوهم حول مكافحة الإرهاب رأوا أن تعديل الإجراءات الجنائية هو السبيل الأمثل لمواجهة التطرف.

وذكر المركز أن نتائج الاستطلاع أوضحت أن 36.4% رأوا أن تعديل الدستور هو السبيل لمواجهة الإرهاب، بينما رأى 20% أن زيادة أعداد القضاة هو أفضل الطرق.

في حين رأى 7.7% أن التعليم هو الحل، واعتبر 3.2%، أن سرعة تنفيذ الأحكام هي أفضل طريقة لمكافحة الإرهاب، وعبر 9.4% عن اعتقادهم أن الطريقة المثلى تكمن في تجديد الخطاب الديني، و8.4% من خلال إعدام الإخوان، وفضل 6.7% عقد محاكمات عسكرية.

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