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مستشار المفتى: احتفالنا بميلاد المسيح جائز وليس كل ما لم يفعله الرسول حرام

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مستشار المفتى: احتفالنا بميلاد المسيح جائز وليس كل ما لم يفعله الرسول حرام مستشار المفتى: احتفالنا بميلاد المسيح جائز وليس كل ما لم يفعله الرسول حرام

مجدى عاشور

أكد الدكتور مجدى عاشور المستشار العلمى للمفتى، أنه علينا فى بداية العام الجديد الإكثار من التوبة والاستغفار، وعلى كل إنسان أن يحاسب نفسه.

وقال عاشور، فى تصريحات صحفية، “نحن نحتفل برأس السنة الميلادية والهجرية من باب التذكير بأيام الله، ولا ينبغى الاعتقاد بأن كل ما لم يفعله الرسول حرام، ولكن علينا أن نعرف هل ما نفعله مخالف أم لا؟، أما التيار المتشدد ينظر بعين واحدة وهى أن كل جديد يخالف الشرع”.

وأضاف، أن المسلم غير الفاهم لا يعلم حب المسلمين لسيدنا عيسى وكونه مبشرًا ببعث الرسول صلى الله عليه وسلم، واحتفالنا بيوم ميلاد نبى الله عيسى هو فرح به مشروع، مؤكدا أن المسلم عليه أن يعلم أنه قوى بإسلامه، موضحًا أنه علينا أن نستعرض سيرة سيدنا عيسى وما فيها من رحمة، لأن ذكرنا لرسول الله عيسى هو تقديم قدوة للناس.

 

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