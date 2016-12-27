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بالصور..رئيس بنما السابق من الأقصر: أعشق مصر وربطتنى علاقة قوية بالسادات

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بالصور..رئيس بنما السابق من الأقصر: أعشق مصر وربطتنى علاقة قوية بالسادات بالصور..رئيس بنما السابق من الأقصر: أعشق مصر وربطتنى علاقة قوية بالسادات

>الأقصر – أحمد مرعى

أكد رئيس دولة بنما السابق أريستديس رويو أنه  يعشق بكل معالمها، موضحًا أنه كانت تربطه علاقة صداقة قوية بالرئيس المصرى الأسبق محمد أنور السادات وشاه إيران، وذلك إبان فترة حكمه لبلاده منذ عام 1979 حتى عام 1982.

 

وقال رئيس دولة بنما السابق خلال زيارته لمعبد الكرنك، أنه كانت تربطه علاقة صداقة قوية بالرئيس المصرى الأسبق محمد أنور السادات، وذلك إبان فترة حكمه لبلاده منذ عام 1979 حتى عام 1982، وتعتبر تلك الزيارة للأقصر هى الثانية له فى تاريخه، إذ زارها منذ 25 سنة برفقة زوجته، وعاد إليها مجددا برفقه أبنائه وأحفاده لتعريفهم بالحضارة الفرعونية التى يعشقها.

 

وعبر رئيس دولة بنما السابق عن سعادته بزيارة المناطق الأثرية بمصر، وقال فى تصريحات خاصة لليوم السابع، إنه زار مصر منذ 25 عاما وهذه الزيارة هى الثانية، ولكنها هى المرة الأولى التى يزور فيها مصر بصحبة عائلته، مضيفا أنه منبهر بالمعالم السياحية المتواجدة بمحافظة الأقصر.

 

وأوضح "رويو"، أنه سيتجه إلى محافظة أسوان ومعه عائلته خلال الأيام المقبلة، للتمتع بمشاهدة الآثار المصرية الفرعونية، مؤكدا شعوره بالأمن والأمان داخل مصر، وأنها من أهم البلاد السياحية على خريطة العالم، لذلك لابد أن يزورها الناس من جميع أنحاء العالم، مؤكدا أنه سيزور مصر مرة أخرى ليتمتع بنهر النيل، وزيارة منطقة أبو قير بالإسكندرية.

 

 

 

 

 


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