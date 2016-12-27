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وزير التخطيط: انتهينا من دراسات إنشاء صندوق سيادى للاستثمار

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وزير التخطيط: انتهينا من دراسات إنشاء صندوق سيادى للاستثمار وزير التخطيط: انتهينا من دراسات إنشاء صندوق سيادى للاستثمار

>كتب أحمد عبد الرحمن

قال الدكتور أشرف العربى وزير التخطيط، إن صندوق الاستثمار السيادى أداة لجذب الاستثمارات الأجنبية من خلال الصناديق السيادية سواء العربية أو فى مختلف دول العالم، مشيرًا إلى الانتهاء من الدراسات الخاصة بإنشاء الصندوق.

وأضاف خلال لقائه بفضائية "إكسترا نيوز"، أن الصندوق يصدر له قانون خاص وتم إعداد المسودة ومناقشتها بمجلس الوزراء مطلع العام المقبل ثم إرساله لمجلس النواب، مؤكدًا أنه سيكون من أهم أدوات التحفيز للاستثمار سواء العربى أو الأجنبى فى خلال الفترة المقبلة.

وأشار الوزير إلى أن الموازنة العامة للدولة أدرجت 5 مليارات جنيه تحت حساب تأسيس الصندوق وكل عام يتم تخصيص مبلغ لهذا الصندوق.

 

 


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