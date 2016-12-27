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الأوقاف تؤكد عدم الاستغناء عن أى من خطباء المكافأة

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الأوقاف تؤكد عدم الاستغناء عن أى من خطباء المكافأة الأوقاف تؤكد عدم الاستغناء عن أى من خطباء المكافأة

وزارة-الاوقاف

(أ.ش.أ)

أكدت وزارة الأوقاف أن كل من يجتاز الامتحانين التحريري والشفوي من خطباء المكافأة سيتم تحسين أحواله المالية، فور اعتماد نتيجة الامتحان الشفوي، ومنحه كارنية خطيب مكافأة متميز من القطاع الديني بالوزارة، مع عقد دورات تدريبية متميزة تؤهلهم لدخول مسابقة الأئمة القادمة.

وأوضحت الوزارة، في بيان، اليوم، أن من لم يوفق في الامتحان ستكون أمامه فرصة، من خلال الدورات التدريبية التي ستعقدها الوزارة لخطباء المكافأة لتحسين مستواهم العلمي، للتقدم في أقرب مسابقة يتم الإعلان عنها بعد عقد الدورات المطلوبة لتحسين الأحوال المادية لخطباء المكافأة.

وشدد وزير الأوقاف، على أنه لن يتم الاستغناء عن أحد من خطباء المكافأة طالما أنه ملتزم بأداء خطبته وفق تعليمات الوزارة.

من جانب آخر، وفي إطار خطة وجهود وزارة الأوقاف لصيانة وترميم المساجد، اعتمد وزير الأوقاف اليوم خمسة ملايين و419 ألف و245 جنيهًا، لعمليات صيانة وترميم المساجد بالمديريات الإقليمية على مستوى الجمهورية، ضمن خطة العام المالي الحالي 2016 / 2017م.

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