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فوز سموحة على النصر للتعدين 2 – 1 في الدوري

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فوز سموحة على النصر للتعدين 2 – 1 في الدوري فوز سموحة على النصر للتعدين 2 – 1 في الدوري

فريق نادى سموحة لكرة القدم

(أ.ش.أ)

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة فوزًا ثمينًا على ضيفه النصر للتعدين بهدفين مقابل هدف واحد في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم، باستاد المكس بالإسكندرية ضمن مباريات الجولة ال`17 من بطولة الدوري الممتاز.

افتتح إسلام محارب التسجيل لسموحة في الدقيقة 64، وأضاف زميله محمود سيد الهدف الثاني في الدقيقة 87، وقلص أحمد مدبولي لاعب النصر للتعدين النتيجة لصالح فريقه في الدقيقة 89 من ركلة جزاء.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد سموحة عند 30 نقطة في المركز الخامس، بينما تجمد رصيد النصر للتعدين عند 9 نقاط في المركز السابع عشر.

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