إصابة 5 عراقيين في انفجار 4 عبوات ناسفة جنوب شرقي بغداد

(أ.ش.أ)

أصيب خمسة عراقيون ،مساء اليوم، جراء انفجار أربع عبوات ناسفة، جنوب شرقي العاصمة العراقية بغداد.

وقال الناطق باسم قيادة “عمليات بغداد” العميد سعد معن، في تصريح صحفي، إن اعتداء إرهابيًا مزدوج بعبوتين ناسفين وقع في منطقة “المشتل” في بغداد، مما أدي إلى إصابة مدنيين أثنين، فيما انفجرت عبوتين ناسفتين أخريين في حي “بغداد الجديدة” وتسببتا في إصابة 3 مدنيين.

وتشهد العاصمة العراقية عمليات تفجير بعبوات ناسفة، وسيارات مفخخة وهجمات انتحارية بأحزمة ناسفة بين الحين والآخر، يقف وراء تنفيذها تنظيم داعش الإرهابي لزعزعة أمن بغداد، الأكبر من حيث عدد السكان، حيث يبلغ تعدادها حوالي 7 ملايين نسمة، وصنفتها الأمم المتحدة وفق إحصاءات بعثتها بالعراق يونامي، بأنها الأعلى من حيث ضحايا العنف والإرهاب بين محافظات العراق.