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ضبط مستودع أنابيب بالمقطم لبيع أسطوانة الغاز بأعلى من السعر المقرر

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ضبط مستودع أنابيب بالمقطم لبيع أسطوانة الغاز بأعلى من السعر المقرر ضبط مستودع أنابيب بالمقطم لبيع أسطوانة الغاز بأعلى من السعر المقرر

>كتب :ماجد تمراز

أكد اللواء أسامة هلال، رئيس حى المقطم، أن أجهزة حى المقطم تمكنت من ضبط مستودع لبيع أسطوانات الغاز يبيع الأسطوانة بأعلى من السعر المقرر لها، مشيرًا إلى أن المستودع بمساكن الدلتا بجوار موقف الأتوبيس.

 

وأضاف رئيس حى المقطم، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه سيتم إحالة الذين تم القبض عليهم للنيابة العامة، موضحًا أنهم قاموا برفع سعر الأنبوبة من 15 جنيهًا إلى 25 جنيهًا.

 

ولفت إلى أن الحى مستمر فى حملاته التفتيشية على مستودعات أسطوانات الغاز، وتشديد الرقابة، لمنع التلاعب فى أسعارها.

 

 

 

 


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