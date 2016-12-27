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العثور على جثة لشخص مقتول بالزراعات بقرية بالشرقية

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العثور على جثة لشخص مقتول بالزراعات بقرية بالشرقية العثور على جثة لشخص مقتول بالزراعات بقرية بالشرقية

>الشرقية- فتحية الديب

يكثف ضباط مباحث الإبراهيمية بالشرقية، جهودهم لكشف غموض العثور علي جثة شخص، مساء اليوم، مقتولا بعدة طعنات فى الزراعات، وتولت نيابة الإبراهيمية التحقيق برئاسة أحمد عبد الخالق مدير النيابة وبإشراف المستشار وليد جمال المحامي العام لنيابات شمال الشرقية.

 

وتبين من تحقيقات محمد صلاح وكيل نيابة الإبراهيمية من خلال معاينة الجثة إنها لشخص يدعي"محمود م ع " 30 سنة ومقيم قرية كفور نجم وعثر عليه مذبوح ومغطي عليه بقش الأرز و جثته ملقاه في الأراضي الزراعية، وتقرر نقل الجثة لمشرحة مستشفي الأحرار لتشريحها.

 

وتم تشكيل فريق بحث من مباحث المركز لتحديد هوية مرتكبي الحادث.

 

 


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