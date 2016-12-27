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وزير الثقافة: جابر عصفور بخير وعاد إلى منزله

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وزير الثقافة: جابر عصفور بخير وعاد إلى منزله وزير الثقافة: جابر عصفور بخير وعاد إلى منزله

حلمى النمنم

(أ.ش.أ)

أجرى وزير الثقافة حلمي النمنم، اتصالًا هاتفيًا، مساء اليوم، بوزير الثقافة الأسبق الدكتور جابر عصفور، وذلك للمرة الثانية خلال أقل من 24 ساعة، لمتابعة حالته الصحية، إثر تعرضه لأزمة صحية أمس.

وأكد وزير الثقافة، في بيان، أن “عصفور بصحة جيدة، وأنه خرج من المستشفي وعاد إلي منزله، بعد أن اطمئن الأطباء إلي استقرار حالته الصحية”.

وكان النمنم، قد أجرى اتصالًا هاتفيًا مماثلًا أمس بالدكتور جابر عصفور، سبقه باتصال بإدارة المستشفي للاطمئنان علي صحته، مؤكدًا أنه تم إجراء كل الفحوصات الطبية اللازمة للوقوف علي سبب الأزمة الصحية، لتقديم العلاج المناسب.

والجدير بالذكر، أن وزير الثقافة الأسبق تعرض لوعكة صحية مفاجئة على الهواء أثناء استضافته بأحد البرامج الفضائية، مساء أمس، وعقب الخروج لفاصل اضطراري، تم نقله إلى المستشفى لمتابعة حالته الصحية.

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