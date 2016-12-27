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«صحة القليوبية» توفر 34 ألف عبوة لبن أطفال لـ 56 مركزًا طبيًا

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«صحة القليوبية» توفر 34 ألف عبوة لبن أطفال لـ 56 مركزًا طبيًا «صحة القليوبية» توفر 34 ألف عبوة لبن أطفال لـ 56 مركزًا طبيًا

لبن أطفال

(أ.ش.أ)

أكد وكيل وزارة الصحة بالقليوبية الدكتور نصيف حفناوي، أنه تم توفير 34 ألفًا و761 علبة ألبان أطفال لتوزيعها، بـ 56 من المراكز الطبية والوحدات الصحية ومراكز تنظيم الأسرة على مستوى المحافظة، مشيرًا إلى أنه يجري التنسيق مع قطاع السجون لتوزيع كمية من ألبان الأطفال على نزيلات سجن القناطر الخيرية الحاضنات لأطفال نتيجة وجود كميات إضافية في مخازن المديرية حاليًا.

وقال وكيل وزارة الصحة، في تصريح، اليوم، إنه سيتم توزيع كميات من لبن الأطفال على النحو التالي: 15 ألفًا و60 علبة لبن أطفال أقل من 6 أشهر، و19 ألفًا و701 علبة للأطفال من عمر 7 أشهر إلى 12 شهرًا، وتصرف بالأسعار الحكومية المدعمة لجميع المستحقين.

وأشار حفناوى، إلى أن هذه الكميات الجديدة تأتي بخلاف ما تم صرفه خلال الأشهر الماضية والتي تكفي لسد الاحتياجات تمامًا، بعد نجاح الوزارة في توفير الكميات المطلوبة بالزيادة.

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