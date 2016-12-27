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النيابة تواجه مدير التوريدات بمجلس الدولة المتهم بالرشوة بتحريات الرقابة

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النيابة تواجه مدير التوريدات بمجلس الدولة المتهم بالرشوة بتحريات الرقابة النيابة تواجه مدير التوريدات بمجلس الدولة المتهم بالرشوة بتحريات الرقابة

>كتب محمود نصر

تواصل نيابة أمن الدولة العليا، برئاسة المستشار خالد ضياء المحامى العام الأول للنيابات، التحقيق، مع جمال الدين محمد إبراهيم،  مدير عام إدارة التوريدات والمشتريات بمجلس الدولة، فى واقعة اتهامه بتقاضية رشوة، وذلك بمواجهته بتحريات الرقابة الإدارية والمكالمات الهاتفية المسجلة.

ووجهت النيابة، التهم بصفته موظفا عموميا، بعد أن طلب وأخذ لنفسه عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته.

كانت الرقابة الإدارية تمكنت من القبض على جمال الدين محمد إبراهيم اللبان مدير عام التوريدات والمشتريات بمجلس الدولة أثناء تقاضية رشوة، وبتفتيش مسكنه عثر على 24 مليون جنيه مصرى، و 4 ملايين دولار أمريكى، و 2  مليون يورو، و مليون ريال سعودى، بخلاف المشغولات الذهبية والعقارات والسيارات.


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