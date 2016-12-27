أخبار عاجلة

فيديو| سلفي لمظهر شاهين: «شفتك ماسك إيد واحدة عمال تعفص فيها» -
مدير أمن البحيرة ينهي خصومة ثأرية بين عائلتين في كفر الدوار -
ترامب: إذا ساعدتنا الصين في قضيتنا مع كوريا الشمالية فسيكون ذلك عظيما -
بالصور.. استعدادات مكثفة لتأمين مباراة الأهلي وأسوان الأحد المقبل -
فيديو| عصام الإسلامبولي: مجلس الدولة سيعترض على قانون حالة الطوارئ -
فيديو| رئيس بنك مصر: «المركزي» أطلق يد البنوك في تحديد سعر العملة -
بالفيديو.. مظهر شاهين ينفعل على الهواء ويخلع «عمته» لشيخ سلفي -
فيديو| رئيس بنك مصر: حجم الودائع في البنوك وصل 2 تريليون و700 مليار جنيه -
توقف حركة الصيد بإدكو وغلق بوغاز رشيد في البحيرة -
صور| مصاب في تفجير «المرقسية» يروي شهادته عن «لحظات الموت» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. أونا

نشرة ONA| إطلاق قنوات 2017 ..الغندور يشارك في “دوري النجوم” على الحياة..OSN تشتري “شيري ستديو”

Google+ Print

نشرة ONA| إطلاق قنوات 2017 ..الغندور يشارك في "دوري النجوم" على الحياة..OSN تشتري "شيري ستديو"

إعداد- إنجي لطفي

تقدم وكالة «ONA» للأنباء نشرتها الخاصة بوسائل الإعلام، وبرامج «التوك شو»، وغيرها التي تعرض على الشاشة المصرية.

يشارك الإعلامي الرياضي الكابتن خالد الغندور في تقديم إحدى حلقات برنامج “دوري النجوم”، والذي يبث على شاشة الحياة..للمزيد

خالد الغندور

خالد الغندور

حصلت OSN على شراء حق عرض برنامج ” شيري ستديو”، والذي من المقرر بثه على شاشة العامة..للمزيد

شيرين عبد الوهاب

عبد الوهاب

رصدت وكالة ONA قنوات فضائية عدة مقرر بثها مطلع العام الجديد 2017، حيث لازالت تقع تحت قائمة انتظار البث، وقنوات أخرى بدأت إجراءات الحصول على تراخيص من المنطقة الحرة، وقنوات لازالت لايوجد حولها أي تفاصيل أو معلومات بشأن موعد بثها، وقنوات ترغب في تجديد ثوبها وانطلاقتها بشكل جديد متطور..للمزيد

لوجو قنوات 2017

لوجو قنوات 2017

يستضيف الإعلامي عمرو أديب، اليوم، في برنامجه كل يوم على شاشة ON.E، في تمام التاسعة والنصف، والذي يذاع بالتزامن على راديو نغم FM ، نجم نادي الزمالك السابق والمحترف بصفوف نادي بازل السويسري حاليًا، كابتن عمر جابر نجم منتخب ..للمزيد

كابتن عمر جابر

كابتن عمر جابر

تحل الفنانة عبير صبري ضيفة، غدًا، على برنامج “الستات مايعرفوش يكدبوا”، والذي تقدمه الإعلامية مفيدة شيحة، ومنى عبد الغني، وسهير جودة، على شاشة cbc، وذلك في تمام الثالثة عصرًا..للمزيد

الفنانة عبير صبري

الفنانة عبير صبري

أكد نادر السيد، حارس مرمى قطبي الكرة المصرية السابق، أنه مستعد لدخول مجال التدريب في كرة القدم، خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أنه حصل على بعض الدورات التدريبية التابعة للاتحاد الإفريقي وجاهز لدخول المجال التدريبي..للمزيد

نادر السيد

نادر السيد

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
فيديو| رئيس بنك مصر: «المركزي» أطلق يد البنوك في تحديد سعر العملة

فيديو| رئيس بنك مصر: «المركزي» أطلق يد البنوك في تحديد سعر العملة

فيديو| رئيس بنك مصر: حجم الودائع في البنوك وصل 2 تريليون و700 مليار جنيه

فيديو| رئيس بنك مصر: حجم الودائع في البنوك وصل 2 تريليون و700 مليار جنيه

أسعار العملات اليوم الأربعاء 12 إبريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الأربعاء 12 إبريل 2017 في بنك مصر

ارتفاع جنوني في سعر الذهب اليوم الأربعاء 12 إبريل 2017 في مصر

ارتفاع جنوني في سعر الذهب اليوم الأربعاء 12 إبريل 2017 في مصر