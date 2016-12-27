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كنيسة الروم الأرثوزكس بدمياط تصدر بيانا بشأن عبارات تهديد بكنيسة العذراء

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كنيسة الروم الأرثوزكس بدمياط تصدر بيانا بشأن عبارات تهديد بكنيسة العذراء كنيسة الروم الأرثوزكس بدمياط تصدر بيانا بشأن عبارات تهديد بكنيسة العذراء

>دمياط معتز الشربينى

أصدرت كنيسة الروم الأرثوزكس بدمياط، بيانا توضيحيا مساء اليوم الثلاثاء، تعليقا على ما وقع من عبارات تهديد اليوم بكنيسة السيدة العذراء بدمياط الجديدة.

وقال راعى كنيسة الروم فى البيان: "عقب علمنا بالحادث المؤلم بكنيسة السيدة العذراء وكيرلس عامود الدين للأقباط الأرثوذكس بدمياط الجديدة، توجه قدس الإيكونيموس بندليمون راعى كنيسة الروم الأرثوذكس بدميتاط مباشرة والتقى بقدس الأب الكسندروس خلة راعى الكنيسة، الذى أكد أنه تم تصوير الواقعة بكاميرات المراقبة، واطلعت الجهات الأمنية على التصوير الذى أوضح أن الجانى قفز من السور الخلفى للكنيسة واقتحم فناء الكنيسة وكتب (هتموتوا يا مسيحين).


> وأكد أنه طلب قبل ذلك بتعلية السور الخلفى وإنارة الشارع المظلم الذى قفز منه الجانى بـ3 كشافات من الجنوب و3 كشافات من الشمال.

وأضاف البيان، أنه تم إخطار القيادات التنفيذية والأمنية بالمحافظة.


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