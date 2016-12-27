أخبار نادى الزمالك اليوم الثلاثاء 27 /12/ 2016.. 20 لاعبا بقائمة القمة

أعلن الجهاز الفنى لنادى الزمالك بقيادة محمد حلمى، قائمة اللاعبين للدخول فى معسكر مغلق اليوم الثلاثاء، استعدادا لمواجهة الأهلى بعد غد الخميس فى الأسبوع الـ17 لمسابقة الدورى الممتاز بملعب بتروسبورت.

وضمت قائمة نادى الزمالك 20 لاعبا هم: أحمد الشناوى وطارق حامد وإبراهيم صلاح وشوقى السعيد وأحمد جعفر وشيكابالا ومحمد ناصف وحسنى فتحى ومحمود دونجا وأيمن حفنى ومعروف يوسف وباسم مرسى وأحمد رفعت وأحمد دويدار ومحمد إبراهيم وصلاح ريكو وستانلى وعلى جبر ومحمود حمدى وعمر صلاح.

مباراة القمة.. الزمالك يحرم الأهلي من التدريب على بتروسبورت

حرم نادى الزمالك، فريق الأهلى من التدريب على استاد بتروسبورت، غدا الأربعاء، فى إطار استعدادات القطبين لخوض القمة 113 المقرر لها الخميس المقبل، فى إطار الجولة الـ17 من منافسات بطولة الدورى الممتاز.

وحجز حمادة أنور المدير الإدارى لنادى الزمالك ملعب المباراة غداً ليخوض الفريق الأبيض تدريبه الأخير عليه، بعدما خاض أبناء ميت عقبة مران اليوم على ملعب الدفاع الجوى.

أيمن حفنى يشارك فى مران الزمالك ويُطمئن محمد حلمى قبل القمة

شارك أيمن حفنى صانع ألعاب نادي الزمالك فى المران الجماعى لفريقه اليوم الثلاثاء، والذى أقيم بملعب الدفاع الجوى استعدادا لمواجهة الأهلى يوم الخميس المقبل ضمن الأسبوع السابع عشر لمسابقة الدورى الممتاز بملعب بتروسبورت بالتجمع الخامس.