مجلس المدينة يوزع 2000 بطانيه و 8 أطنان أرز وسكر فى رفح مجانا

شمال سيناء محمد حسين

وزع مجلس مدينة رفح اليوم 2000 بطانيه و8 اطنان ارز وسكر علي اهالي رفح جنوب سيناء.

وقال اللواء ايمن جريل رئيس مركز ومدينة رفح في بيان صحفي، ان القيادة السياسية قد صدقت على توزيع كميات من المواد الغذائية والبطاطين بالمجان بلغت 4 طن سكر و4 طن أرز ، وكذا الدفعة الأولى من البطاطين وبلغت 2000 بطانية علي الأسرالأكثر إحتياجا والمستحقة والتى لا تتقاضى أى معاش حكومى أو من الضمان الإجتماعى إلى جانب المعيلات والأرامل والمطلقات وأسر الشهداء.

وأضاف أنه سبق توزيع 80 طن من المواد الغذائية (سكر ، وأرز ، ودقيق) على 3769 اسرة مستحقة ، وزعت المعونات على الأسر بمقر إدارة الشئون الإجتماعية برفح واشرف على التوزيع لجنة من مجلس مدينة رفح.