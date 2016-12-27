ضبط 380 هاربا من أحكام قضائية وإزالة 134حالة تعديات وإشغالات بأسوان

أسوان - صلاح المسن

نظمت المباحث الجنائية في أسوان وإدارة تنفيذ الأحكام وضباط الأقسام والمراكز حملة مكبرة اليوم ، لضبط الهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية. تضمنت الجهود ضبط 380 هارب من تنفيذ عقوبات متعلقة بأحكام قضائية متنوعة بأنحاء دوائر مراكز وأقسام محافظة أسوان. وتمكن الضباط من القبض على 7هاربين من أحكام جنائية

وتمكن ضباط مباحث تنفيذ أحكام من ضبط 206 هارب من جنح الحبس الجزئي، وضبط 20 هارب من جنح الحبس المستأنف .

وأسفرت جهود الحملة عن ضبط 72 صادر ضدهم أحكام بالغرامات، و 75 محكوم عليهم في جنح المخالفات بإجمالي مبالغ محصلة حوالي 3الاف جنيه تحررت المحاضر اللازمة بإجراءات الضبط .

وتم مواجهة المضبوطين بصحة الأحكام القضائية الصادرة وجاري إحالتهم للنيابات المختصة، لتنفيذ الأحكام الصادرة بحقهم .

كما شن قسم شرطة المرافق والوحدات التابعة له بمحافظة أسوان ،حملات ودوريات لرفع الإشغالات بالطريق العام بكافة المراكز الإدارية بالمحافظة ، بالتعاون مع الوحدات المحلية حيث أسفرت الجهود عن رفع حوالي 115 مخالفة متنوعة .

وتضمنت الجهود رفــــــع 93 حالة إشغالات بالطريق العام و 22 مضبوطات إشغال طريق تم رفعها وإيداعها بمخازن الوحدات المحلية.

كما تم تنفيذ حوالي 15 قرار إزالة صادر من الوحدة المحلية لمدينة ومركز أسوان بإزالة تعديات على أملاك الدولة بمساحات مختلفة و تم تنفيذ 4 قرارت صادرة من الإدارة العامة للري.

وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين ، وتم إخطار النيابات المختصة للتصرف.