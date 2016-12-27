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خالد صلاح لـ"الرقابة الإدارية" بعد ضبط رشوة الـ150 مليون: ضربة معلمين

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خالد صلاح لـ"الرقابة الإدارية" بعد ضبط رشوة الـ150 مليون: ضربة معلمين خالد صلاح لـ"الرقابة الإدارية" بعد ضبط رشوة الـ150 مليون: ضربة معلمين

>كتب إبراهيم حسان

عبر الكاتب الصحفى خالد صلاح، رئيس مجلس إدارة وتحرير"اليوم السابع"، عن دهشته من كمية الأموال التى ضبطت كرشوة مع مدير مشتريات بمجلس الدولة، والتى تعادل قيمتها 150 مليون جنيه بخلاف السيارات والذهب والعقارات.

 

ووجه رئيس مجلس إدارة وتحرير اليوم السابع، الشكر لهيئة الرقابة الإدارية التى تعمل بجدية لكسر الفساد داخل الدولة بدون مقابل، مشيدا بجهودهم فى هذا الصدد بقوله "ضربة معلمين مذهلة".

 

وتساءل خالد صلاح، ببرنامج "على هوى " الذى يذاع على فضائية النهار one، "من الراشى؟ ونريد أن نعرف الشخص الذى دفع هذا المبلغ الكبير لمدير مشتريات بمجلس الدولة، وما هو العائد والمنفعة التى سيحصل عليها مقابل مبلغ هكذا؟".

 

وأكد الكاتب الصحفى، ثقته فى أن من أعلن فتح هذا الملف الخطير، لن يترددوا أبدا فى اقتحام أى ملف مخيف داخل الدولة، قد تكون هذه الواقعة هى رأسه الصغيرة مضيفا "فى الغالب هذه هى رأس جبل الثلج فقط، الذى غالبا ما تظهر رأسه ويكون حجمه أسفل الماء أكبر كثيرا، ولهذا يجب البحث عن الملفات التى توجد وراء هذه القضية، وخلف هذه الأموال".

 


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