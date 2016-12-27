حجز قضية متظاهرى «تعيين الحدود» بدمياط لـ31 يناير للنطق بالحكم

دمياط - عبده عبد البارى

حجزت محكمة جنح بندر دمياط، اليوم الثلاثاء قضية متظاهرى "تعيين الحدود" والمتهم فيها 8 شباب فى القضية رقم 6477 لعام 2016، والخاصة بقيامهم بالتظاهر احتجاجا على اتفاقية تعيين الحدود بين مصر والمملكة العربية السعودية، إلى جلسة 31 يناير المقبل للنطق بالحكم.

تضم قائمة المتهمين كلا من شادى التاورجى "محامى"، ومحمد السعيد "محامى"، ووحيد الفار، ومحمود صلاح، ومنذر موسى، ومحمد أبوسعدة، وعبد الرحمن زغلول.

جدير بالذكر أن قوات الأمن ألقت القبض على المتهمين أثناء قيامهم بتنظيم مسيرة بشارع التحرير بدمياط فى ذكرى تحرير سيناء الماضية، تحت شعار "الأرض هى العرض"، واحتجزتهم قوات الشرطة ثم قررت إحالتهم إلى محكمة جنح بندر دمياط، التى أجلت النطق بالحكم عليهم.