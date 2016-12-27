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حظك اليوم برج الدلو ليوم الأربعاء 28ديسمبر 2016

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حظك اليوم برج الدلو ليوم الأربعاء 28ديسمبر 2016 حظك اليوم برج الدلو ليوم الأربعاء 28ديسمبر 2016

مهنياً: عليك استغلال الأجواء الإيجابية في العمل إلى أقصى الحدود، وخصوصاً أن الفترة المقبلة قد تشهد ركوداً وعدم استقرار

عاطفياً: حذار الازدواجية في العلاقات وكن مخلصاً واصمد أمام سحر الجنس الآخر

صحياً: حان الوقت لوضع حد للسمنة المفرطة واتباع حمية غذائية قبل فوات الأوان

ابراج مكتوب

برج الدلو

كن حذرا فربما يكون هناك أثر سلبي لوجود بعض الأشخاص في حياتك فهم يحاولون أن يقنعوك بوجهة نظرهم فابتعد عنهم وامض في طريقة دون الالتفات لأحد. اهتم بمشاريعك وعملك ولا تنسى أن تأخذ قسطا من الراحة من حين لآخر.

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رئيس قسم الأخبار

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