نهاية الشوط الأول.. إنبى يتعادل سلبياً مع طلائع الجيش

كتب عمرو جاب الله

انتهى الشوط الأول من مباراة إنبى وطلائع الجيش، بالتعادل السلبى فى اللقاء المقام حالياً على استاد بتروسبورت، فى إطار الجولة الـ17 من منافسات بطولة الدورى الممتاز.

إنبى بدأ اللقاء بتشكيل مكون:"على لطفى فى حراسة المرمى، رامى صبرى وصلاح وسليمان وعمرو طارق وعبد الله جمعة عواض فى خط الدفاع، إيمانويل إيجبتور وعلى عيد ومحمد بسيونى ولاما كولين فى خط الوسط، صلاح عاشور وعمرو مرعى فى خط الهجوم".

بينما بدأ طلائع الجيش اللقاء بتشكيل يضم:"عماد السيد فى حراسة المرمى، عصام صبحى وعبد اللطيف البهدارى ومعتمد محسن وعاصم صلاح فى خط الدفاع، محمد أشرف روقة وفرانك ستيفن وعبد العزيز توفيق وأحمد عيد فى خط الوسط، نيكولاس داو وحسن يوسف فى خط الهجوم".

استحوذ إنبى بشكل كبير على مجريات الأمور فى الشوط الأول بشكل كبير من خلال انطلاقات الغينى لاما كولين ومحمد بسيونى وصلاح عاشور بجانب عمرو مرعى رأس الحربة الذى تحرك كثيراً داخل منطقة جزاء طلائع الجيش وشكل الخطورة على مرمى عماد السيد حارس الفريق العسكرى الذى تألق فى التصدى لأكثر من كرة خطيرة والتى كانت أخطرهم رأسية من عمرو مرعى.

فيما نشط طلائع الجيش على مراحل خلال الشوط الأول من خلال انطلاقات أحمد عيد عبد الملك ونيكولاس داو إلا أن الفريق البترولى كاد أن يخطف هدف التقدم فى الدقيقة 44 بعد كرة تلقاها الغينى لاما كولين داخل منطقة جزاء الطلائع إلا إنها تحولت إلى ركلة ركنية لينتهى الشوط بالتعادل السلبى بين الفريقين.