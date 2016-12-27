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نيابة دشنا تبدأ التحقيق مع طالب لاتهامه بإطلاق أعيرة نارية بقنا

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نيابة دشنا تبدأ التحقيق مع طالب لاتهامه بإطلاق أعيرة نارية بقنا نيابة دشنا تبدأ التحقيق مع طالب لاتهامه بإطلاق أعيرة نارية بقنا

>قنا – هند المغربى

تبدأ نيابة دشنا برئاسة المستشار أحمد غوش، مدير النيابة، التحقيقات فى ضبط طالب مطلوب فى واقعة إطلاق أعيرة نارية، حيث ألقت الأجهزة الآمنية برئاسة اللواء صلاح حسان مدير أمن قنا وإشراف العميد محمد هندى مدير المباحث القبض على "محمد م أ" 22 سنة طالب وبحوزتة بندقية آلية، والمطلوب ضبطه وإحضاره فى واقعة إطلاق نيران رقم أحوال 18 بتاريخ 25 ديسمبر الحالى.

 

فيما تباشر نيابة قسم قنا برئاسة المستشار أبو الفتوح بدرى مدير النيابة التحقيقات فى ضبط شقيقين فى جنحة إحداث عاهة، حيث ألقت الأجهزة الآمنية القبض على كل من "محمود أ ع" 24 سنة عامل أجرى، وشقيقه محمد 30 سنة صاحب محل، والمطلوب ضبطهما وإحضارهما فى القضية 7778 لسنة 2016 جنحة ضرب وإحداث عاهة مستديمة.

 


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