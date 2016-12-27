غدًا.. دعوى «بنك مصر» ضد محافظ الجيزة ومستشفى الصدر‎

مراسل «ONA»

تنظر غدًا، الأربعاء، محكمة القاهرة الاقتصادية، الدعوى المقامة من بنك مصر، المطالبة بإلزام محافظ الجيزة ومدير مستشفى الصدر، بسداد 66 ألف جنيه.

كان بنك مصر تقدم بدعوى قضائية ضد محافظ الجيزة، ومدير مستشفى الصدر، يطالب بإلزامهما بسداد 66 ألف جنيه بخلاف تعويض تأخير بواقع 17.5% سنويًا من تاريخ الاستحقاق حتى تمام السداد، وتبين أن الرصيد المدين نتج عن تسهيلات ائتمانية ممنوحة من البنك للمستشفى بضمان محافظ الجيزة، على أن تسدد فى صورة أقساط شهرية، إلا أنهما لم يلتزما بالسداد ما دعا البنك لرفع دعواه.